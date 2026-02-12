Україна

Воротар луганської Зорі розповів про інтерес з боку клубу Ла Ліги

Олександр Сапутін — один із найстабільніших футболістів луганської Зорі у поточному чемпіонаті. 22-річний воротар відіграв у 14 матчах осінньої частини, з них 5 відстояв на нуль. Зараз Сапутін тренується із командою на зимовому зборі. Ексклюзивно для Football.ua він поділився враженнями від зборів, розповів про очікування від перших весняних матчів в УПЛ та про інтерес до своєї персони з боку іспанської Валенсії.

— Сашко, ми розмовляємо за кілька годин після матчу із грузинською Гагрою, якій твоя команда виграла із рахунком 2:0. Як тобі ця гра?

— Враження хороші, оскільки ми здобули позитивний для нас результат, ще й відіграли цей матч на нуль. Триває підготовка до сезону, я дивлюся так само і на свою гру, знаходжу, що в ній можна покращити. Тому маю ставати краще у тренувальному процесі, аби у хорошій формі підійти вже до відновлення чемпіонату.

— Весняну частину ви починаєте матчем проти Кудрівки, яка перебуває внизу таблиці. Мотивацію цього суперника можна не пояснювати: їм треба боротися за виживання. Наскільки зручно починати весняну частину із таким мотивованим суперником?

— Насправді, для нас це не так важливо, адже ми сфокусовані на своїй грі. Маємо свої амбіції та цілі, прагнемо їх, тому нас не дуже хвилюють проблеми суперника. Ми виходимо із розумінням, що треба вигравати та забирати свої три очки.

— А далі — Кривбас вашого давнього знайомого, Патріка ван Леувена. Він відомий своїм акцентом на фізичні навантаження, а от наскільки для вас сьогодні фізична робота має пріоритетне значення?

— Фізична підготовка завжди важлива, бо футболісти мають бути готові тримати хороший рівень впродовж 90 хвилин і не випадати наприкінці матчу. Як це було у нас: ми пройшли через навантаження на перших зборах, а на других ми працюємо вже більше тактично і напрацьовуємо певний ігровий малюнок. Словом, зараз наша робота спрямована на безпосередню готовність до чемпіонату.

— У вас цікаве турнірне становище: ніби і 8 місце, але одна перемога може підняти вас до зони боротьби за єврокубки. Це і буде вашою головною метою навесні?

— Авжеж, таке завдання перед нами стоїть, ми йдемо до цього, адже немає нічого неможливого. Докладемо до цього максимум зусиль.

— Не можу не спитати тебе про міжсезоння в контексті трансферного періоду. Я чув історію про те, що вже цього міжсезоння ти міг опинитися в іспанській Валенсії. Наскільки це правда?

— Так, до мене надходить чимало пропозицій з топ-чемпіонатів. Я максималіст і дуже радий цьому. Вірю, що рано чи пізно я опинюся в такому чемпіонаті. Принаймні, зі своєї сторони я роблю все можливе для цього.

— Але в цій історії з Валенсією щось не зрослося, вірно?

— Наскільки я знаю, інтерес був, вони розглядали можливість такого трансферу, але клуби не досягнули консенсусу у цьому питанні.

— І при цьому, Валенсія — не єдиний клуб з топ-чемпіонату, хто мав до тебе інтерес…

— Можливо.

— Цей сезон досить непогано складається для тебе. А що має статися, щоб по його завершенні ти назвав його успішним для себе?

— Я назву його успішним, якщо я зможу розкритися на повну, продемонструвати свої найкращі якості і допоможу Зорі виконати завдання фінішу на такій позиції у чемпіонаті, яка дозволить представляти Україну в єврокубках.

— Словом, попри те, що у поточне міжсезоння ти не поїхав до Валенсії, мотивації тобі не бракуватиме?

— Однозначно, зараз я гравець Зорі, дуже люблю цю команду, адже вона мені багато дала. Усі мої думки зараз лише про чемпіонат України та досягнення поставлених цілей у складі Зорі.