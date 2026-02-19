Україна

Півзахисник харківського клубу поділився міркуваннями про відновлення розіграшу УПЛ та очікуваннями від весняної частини сезону

Вже цього тижня відновлюється розіграш УПЛ після зимової перерви. Команди пройшли зимові збори і наразі готуються перших офіційних матчів у 2026 році. Зокрема, харківський Металіст 1925 у 17-му турі зіграє із криворізьким Кривбасом.

Одним з найдосвідченіших футболістів у складі харків'ян є 33-річний Владислав Калітвінцев. В інтерв'ю Football.ua Владислав розповів, як минули зимові збори, як проходить адаптація новачків команди, у чому особливість "весняного футболу" та чи чи дійсно Металіст 1925 готовий битися за місце у єврокубках.

– Владе, позаду тренувальні збори. Ти вже досвідчений футболіст. Ці збори з точки зору фізичних навантажень складними чи ступінь навантаження був для тебе звичним?

– Скоріше звичний, адже я звик до фізичних навантажень і завжди добре переношу збори.

– У січні з'ясувався цікавий факт про тебе: ти граєш свій 16-й сезон в УПЛ, це найбільший показник серед усіх чинних гравців. Ти колись думав, що твоя кар'єра триватиме аж 16 сезонів?

– Я ніколи про це не думав і не рахував, просто насолоджуюся улюбленою справою. Сподіваюся, що ще багато часу проведу в УПЛ.

– Весняну частину ви починаєте матчем проти Кривбасу. Наскільки це незручний суперник для першого матчу після тривалої паузи в офіційних іграх?

– Не має значення, з ким починати — зі зручним суперником чи ні. Передусім ми зосереджуємося на власній грі та з нетерпінням чекаємо старту другого кола чемпіонату.

– Тобі вже 33 роки, ти один з найдосвідченіших футболістів у складі Металіста 1925. Чи відчуваєш себе таким собі мудрецем, якому є що підказати молодим? Чи ти сам ще в душі молодий?

– Я почуваюся молодим, але завжди готовий підказати молодому гравцеві, якщо в цьому є потреба як поза полем, так і безпосередньо під час гри.

– Чи є у тебе особистий челендж у футболі: наприклад, забити з кутового, або забити з центру поля? Можливо, пробігти 50 метрів із м'ячем на якийсь час?

– Ні, якогось конкретного особистого завдання немає, але, звісно, ставлю перед собою високі цілі на сезон, щоб максимально допомогти команді.

– У мене твій стиль гри завжди асоціюється з холоднокровністю: пригадую, ми з тобою обговорювали сухі та спокійні підкати. Тоді ти казав, що якщо ти не впевнений, то в підкат краще не йти. Зараз в тобі ще є цей дух авантюризму чи навпаки, ти став грати трішечки обережніше?

– Як кажуть, коли йдеш у підкат, маєш бути впевненим на всі сто відсотків. Саме цього принципу я і дотримуюся.

– У цьому сезоні ти відіграв 11 матчів і забив одного м'яча, у ворота Руха. Ти задоволений своїм виступом у поточному чемпіонаті?

– Загалом я задоволений першою частиною сезону, але завжди хочеться забивати більше та віддавати більше результативних передач.

– У вас ще є багатостраждальний матч із Вересом. Якщо виграєте його, то підніметеся на четверте місце. Чи можна вже відкрито говорити, що мета Металіста 1925 — єврокубки?

– Ще зарано говорити про матч із Вересом, адже до нього на нас чекають інші ігри. Ми готуємося від матчу до матчу. Звісно, ми хочемо потрапити до єврокубків — у нас для цього є всі можливості. Наше завдання — виходити на кожну найближчу гру та здобувати перемогу.

– До вас долучилися новачки — Ніколас Аревало та Кауан Баптістелла. Які перші враження від цих хлопців? Чи влаштували їм посвяту?

– Хлопцям ще потрібен час, щоб адаптуватися в команді. За традицією вони заспівали пісню, а ми зробили так званий коридор для новачків.

– Як оціниш конкуренцію у лінії півзахисту Металіста 1925? Наскільки тепер складніше буде конкурувати за місце у складі?

– У нас хороша обойма гравців у лінії півзахисту. Конкуренція — це завжди добре, і її не потрібно боятися. Вона дає можливість зростати як футболісту.

– В Україні досить холодна зима. Наскільки ви морально готові до так званого весняного футболу, коли поля ще перебувають у не дуже хорошому стані?

– Більшість хлопців уже не вперше грають в УПЛ, тому до клімату ми звикли й морально готові.

– До речі, в цьому контексті, який матч з твоєї кар'єри тобі згадується найбільше? Де і коли було найскладніше грати з точки зору якості газону?

– Уже й не згадаю, яка саме це була гра, але в цей період завжди складно грати на Оболонь Арені через важке поле.

– У день матчу у тебе є якийсь ритуал або звичка? Можливо, виходиш з дому з правої ноги, або п'єш каву в якомусь особливому місці?

– Загалом я не забобонний, але в день матчу звик ні з ким не спілкуватися по телефону і спокійно налаштовуватися на гру.

– Давай заключимо парі: якщо ви за підсумками сезону фінішуєте у зоні єврокубків, чи готовий ти виконати якийсь челендж у соцмережах? І як загалом ставишся до челенджів?

– Я не азартна людина й не беру участі в парі. Але вірю, що ми будемо в єврокубках — тоді й обговоримо.