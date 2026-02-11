Чтиво

Розповідаємо про потенційних тренерів "шпор".

Відставка Томаса Франка залишила Тоттенгем у складному становищі. Команда знаходиться всього за п’ять очок від зони вильоту і у 2026 році досі не виграла жодного матчу в Прем’єр-лізі.

Ринок тренерів нині не переповнений варіантами, тож перед керівництвом "шпор" стоїть непростий вибір: тимчасове рішення до кінця сезону чи повноцінне призначення з прицілом на майбутнє?

Тимчасові варіанти

Райан Мейсон

Він уже двічі приходив на допомогу як виконуючий обов’язки. Уперше — у 2021 році після звільнення Жозе Моурінью. Тоді "шпор" пробилися до Ліги конференцій — це був крок назад після участі в Лізі чемпіонів і Лізі Європи у попередні сезони. У 2023-му Мейсон знову очолив команду, цього разу після відходу Антоніо Конте, та керував нею в заключний місяць кампанії.

Джон Гейтінга

Місяць тому колишній центрбек Евертона приєднався до штабу першої команди. За лаштунками він має хорошу репутацію: працював із резервом Аякса, входив до тренерської структури Вест Гема, а також був частиною тренерського штабу чемпіонського Ліверпуля Арне Слота. Раніше цього сезону він недовго очолював Аякс, перш ніж був звільнений, тож має досвід роботи на чолі клубу рівня Ліги чемпіонів.

Гаррі Реднапп

Невже повернення? Варіант звучить несподівано, але досвіду йому не позичати. Саме Реднапп свого часу вивів Тоттенгем до Ліги чемпіонів. Щоправда, з моменту його останньої роботи тренером минуло вже дев’ять років (у Бірмінгемі), а клуб він залишив ще 14 років тому. Інші екснаставники "шпор" — Ґленн Годдл і Тім Шервуд — після відходу з тренерства зосередилися на кар’єрі експертів.

Постійні кандидати

Роберто Де Дзербі

Італієць нещодавно залишив Марсель після розгромної поразки 0:5 від Парі Сен-Жермен. Попри це, його репутація в Англії залишається високою завдяки двом яскравим сезонам у Брайтоні, де він прищепив команді сміливий, ризикований і видовищний футбол та вивів її до єврокубків. Тепер, коли Де Дзербі знову доступний, його ім’я неминуче з’являтиметься серед претендентів на тренерські вакансії в Англії.

Маурісіо Почеттіно

Трибуни вже скандують його ім’я — і це красномовний сигнал. Саме з Почеттіно Тоттенгем пережив один із найяскравіших періодів у сучасній історії, дійшовши до фіналу Ліги чемпіонів за п’ять років його роботи. Влітку він керуватиме збірною США на домашньому чемпіонаті світу, але після турніру цілком може повернутися до клубного футболу в Англії. Почеттіно не приховує: Прем’єр-ліга для нього — пріоритет.

До речі, результати мундіалю можуть вплинути й на доступність інших тренерів. На турнірі в США, Мексиці та Канаді працюватимуть Карло Анчелотті, Томас Тухель і Юліан Нагельсманн. Останнього вже раніше розглядали в контексті "шпор".

Марку Сілва

Контракт наставника Фулгема завершується влітку, а нову угоду на Крейвен Коттедж він досі не підписав. Ім’я Сілви вже з’являлося в орбіті Тоттенгема, і не випадково: у попередніх клубах він часто давав миттєвий результат. Після періодів у Галлі, Вотфорді та Евертоні за ним закріпилася репутація тренера, який добре знає специфіку Прем’єр-ліги й уміє швидко стабілізувати команду.

Андоні Іраола

Рік тому його активно пов’язували з Тоттенгемом, але він вирішив залишитися в Борнмуті — і не прогадав. Іраола зібрав молоду, сміливу команду, яка грає сучасно й агресивно. Попри втрату ключових футболістів, що перейшли до топклубів, цього сезону Борнмут тримається в першій десятці. Показовий приклад — Антуан Семеньйо: нині гравець Манчестер Сіті, він значно додав у вартості та рівні саме під керівництвом іспанця.

Хаві

Легенда іспанського футболу, чемпіон Ла Ліги з Барселоною у 2023 році, після відходу з каталонського клубу вивчає варіанти продовження кар’єри. Для Хаві це був би крок у невідомість: і як гравець, і як тренер він формувався виключно в іспанському середовищі та не має досвіду роботи в Прем’єр-лізі.

Роббі Кін

Нещодавно його пов’язували з Селтіком, хоча серйозного розвитку ця історія не отримала. Для фанатів "шпор" Кін — свій: саме з ним команда виграла Кубок ліги у 2008 році, а з того часу клуб здобув лише один трофей. Тренерську кар’єру він починав асистентом у збірній Ірландії, Мідлсбро та Лідсі. Зараз робить перші впевнені кроки як головний тренер — у Маккабі Тель-Авів і у Ференцвароші працює досить переконливо.

Олівер Гласнер

Влітку він залишить Крістал Пелас після завершення контракту — і без роботи точно не залишиться. Перемога в Кубку Англії минулого сезону та яскрава команда на Селгерст Парк суттєво підвищили його котирування. Гласнер довів, що здатен будувати конкурентний колектив із чіткою ігровою ідентичністю.

Майкл Каррік

Після призначення головним тренером до кінця сезону він зумів швидко стабілізувати результати Манчестер Юнайтед. Це серйозно посилило його позиції в боротьбі за постійну роботу на Олд Траффорд, хоча наразі його мандат обмежений завершенням кампанії. Важливу роль відіграло й призначення досвідченого Стіва Голланда асистентом — цей тандем виглядає продуманим і перспективним.

The Telegraph