Іспанія

Після закриття чергового трансферного вікна головний тренер Барселони Гансі Флік чітко розуміє, на кого може розраховувати до завершення сезону-2025/26.

Враховуючи фінансове становище клубу, навряд чи хтось очікував, що зимове трансферне вікно стане для каталонців проривним. "Блаугранас" і далі перевитрачають на зарплатах, а єдиним підсиленням головної команди, ще й тільки на тлі травми Андреаса Крістенсена, став Жоау Канселу.

Попри це, у клубі все ж відбулися кілька помітних кадрових змін: були продажі, а також підписання молодих гравців для резервної команди.

Успіх чи провал?

У Барселоні мають підстави бути помірно задоволеними підсумками трансферного вікна — навіть якщо воно не привезло до значного стрибка вперед.

Головними позитивами стали підписання Жоау Канселу для розширення варіантів у захисті (хоча португалець поки що виглядає дещо неготовим фізично) і відхід Марка-Андре тер Штегена, який перебрався до Жирони на правах оренди.

Втім, ситуація з німецьким воротарем склалася невдало: у другому ж матчі за нову команду він зазнав м'язової травми й може пропустити понад два місяці. Повернення до Барселони не передбачається, адже в угоді немає пункту про дострокове розірвання оренди.

У той же час серйозним ударом для клубу стала втрата Дро Фернандеса. Один із найперспективніших вихованців академії перейшов до ПСЖ за 8 млн євро. Особливо болісно це сприйняв Флік, який високо оцінював потенціал 18-річного гравця. Саме німецький спеціаліст дав йому шанс у передсезонному турне, але в офіційних матчах Фернандес отримав усього 148 хвилин.

Скільки витратили й скільки заробили?

На головну команду Барселона не витратила жодного євро. Єдиним новачком став Канселу. Водночас клуб отримав 8 млн євро від продажу Фернандеса, який сам попросив про перехід, бажаючи чіткішого шляху до основного складу.

Оренда тер Штегена майже не розвантажила зарплатну відомість, тому що "блаугранас" продовжують покривати більшу частину його зарплати.

Хто приєднався?

31-річний Канселу приєднався на правах оренди з Аль-Хіляля до кінця сезону. Барселона сплачує приблизно 4,5 млн євро його зарплати — саме стільки звільнилося через травму Крістенсена. Клуб знову скористався нюансами правил Ла Ліги щодо довгострокових травм.

Через фінансові обмеження каталонці не могли дозволити собі більше підписань для основи, однак активно попрацювали з резервною командою, що виступає в четвертому за статусом дивізіоні країни. Так, до неї приєдналися: 18-річний нідерландський захисник Жувенслі Онстейн із Генка (безкоштовно), 18-річний єгипетський нападник Хамза Абделькарім з Аль-Ахлі Каїр(оренда) і 19-річний уругвайський захисник Патрісіо Пасіфіко з Дефенсор Спортінг (оренда з правом викупу).

Чого не вдалося досягнути?

На початку трансферного вікна Флік хотів посилити клуб центральним захисником. Барселона дослідила це питання, з'ясувавши, що відповідного кандидата на вигідних для неї умовах на трансферному ринку немає. Натомість "блаугранас" зосередилися на переході Канселу. Звісно ж, трансфер Жоау не вирішує цієї проблеми, але бодай пропонує каталонцям тимчасове її рішення.

Чи є в складі прогалини?

Барселоні явно потрібен ще один топовий центрбек. У Фліка не вистачає варіантів, тому що Крістенсен травмований, а Ерік Гарсія часто потрібен на інших позиціях. Жоден із гравців, яких клуб міг розглянути для заповнення цієї прогалини, взимку не був доступний, принаймні не за таку ціну, яку він міг би собі дозволити.

Чи здатна команда боротися за трофеї?

Барселоні все ще знадобиться частка вдачі, особливо в Лізі чемпіонів, але клуб може мріяти про здобуття всіх чотирьох трофеїв, за які бореться в ході поточної кампанії. У січні вигравши Суперкубок Іспанії, "блаугранас" одним заліковим балом переважають Реал Мадрид у чемпіонаті, а в Кубку країни готуються до дуелей з Атлетіко Мадрид.

"Ми мріємо повторити успіх минулого сезону, дещо до нього додавши", — сказав президент Барселони Жоан Лапорта в грудні. Це "дещо" стосується Ліги чемпіонів, єдиного турніру, який клуб не виграв у минулому сезоні. Зараз "блаугранас" можуть бути поза переліком головних фаворитів, але якщо вони продовжуватимуть набирати обертів, як зараз, то немає підстав думати, що досягнути бажаного вони не зможуть.

Чи задоволений Флік?

Флік задоволений роботою, яку виконав клуб. Підписання центрального захисника було бажаним, але спеціаліст розумів, що Канселу — єдиний гравець, якого Барселона могла додати до складу. Гансі був дуже розчарований відходом Дро, але знову ж таки розумів, що це більше пов'язано з рішенням таланта, ніж з якоюсь провиною "блаугранас".

Пріоритети на літо

Контракт із Робертом Левандовські завершується. Барселона поки що не планує пропонувати йому оновлення угоди. Відповідно, головним пріоритетом клубу влітку буде запрошення нової 9-ки. "Блаугранас" також матимуть нагоду придбати Маркуса Рашфорда за 30 млн євро. Барселона хоче його залишити, але поки що незрозуміло, чи скористається вона цієї опцією, чи шукатиме інші способи здійснити трансфер англійця. У будь-якому разі, це не вплине на пошук нового центрфорварда.

Новий центрбек також потрібен. Цього сезону клубу бракувало перевіреного й надійного партнерства в обороні, частково через травми. Відхід Іньїго Мартінеса минулого літа не було належним чином компенсовано, незважаючи на позиційну трансформацію Жерара Мартіна, тож тренерський штаб був би радий підсиленню.

Чи будуть у Барселони гроші на трансфери?

Це питання досі відкрите. Джерела в Барселоні впевнені, що клуб зможе повністю дотриматися правил Ла Ліги щодо витрат. Це дасть більше свободи дій у літнє трансферне вікно, але подібні повідомлення вже неодноразово озвучувалися й раніше.

Визначальним фактором знову буде зарплатний ліміт. Мета полягає в тому, щоб досягнути золотої цілі, відомої як "правило 1:1", що дозволить реінвестувати отримані кошти в зарплати й реєстрацію новачків. Нові джерела доходу, переважно від комерційних угод і/або продажу гравців, допоможуть у цьому.

Ла Ліга зазвичай оновлює обмеження зарплат для клубів невдовзі після закриття трансферного вікна, тому більше про ситуацію Барселони ми маємо дізнатися вже найближчим часом.

Найсильніша потенційна 11-ка Барселони після трансферного вікна: Ж. Гарсія — Кунде, Кубарсі, Е. Гарсія, Бальде — де Йонг, Ольмо, Педрі — Ямал, Торрес, Рафінья.

The Athletic

