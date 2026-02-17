Чтиво

Розповідаємо цікаву історію взаємовідносин Жозе Моурінью та Альваро Арбелоа.

Жозе Моурінью та Альваро Арбелоа добре знають один одного. Їхній союз народився на Бернабеу між 2010 і 2013 роками — у часи напруги, конфліктів і безкомпромісної боротьби. Період Моурінью в Мадриді був буремним і розколював команду: португалець пішов, посварившись із багатьма зірками роздягальні. Але один гравець залишався з ним до кінця — жорсткий, принциповий Арбелоа, який став для нього найвідданішим бійцем.

У квітні 2017 року в ефірі іспанського шоу El Chiringuito de Jugones Арбелоа попросили пояснити, що для нього означає "моуріньїзм" — філософія, яка так його вразила. Це інтерв’ю знову активно цитували вже після того, як він змінив Хабі Алонсо на посаді головного тренера Реала.

"Це спосіб діяти, — відповів Арбелоа. — Іти прямо вперед, дивитися викликам в очі, не боятися бути собою. Я намагаюся бути максимально “моуріністом”".

Тоді він ще був гравцем, але вже близьким до завершення кар’єри. За рік до цього, у травні 2016-го, Моурінью написав відкритого листа в Marca, коли Арбелоа залишав Мадрид і готувався до останнього сезону — вже у Вест Гемі.

"Для мене Арбелоа — це друг, а не просто футболіст, — писав тоді Моурінью, який очолював Манчестер Юнайтед. — Він уособлює пристрасть до професії, любов до клубу, відданість команді та її цілям, скромність і честь у стосунках з людьми".

Португалець визнавав, що Арбелоа ніколи не був медійною суперзіркою, але завжди віддавав Реалу — партнерам, тренерам, уболівальникам — усе, що мав. "І навіть те, чого не мав", — додав він. І підсумував: за 16 років тренерської кар’єри Арбелоа — серед найважливіших гравців, з якими йому доводилося працювати.

Коли у 2010 році Жозе Моурінью очолив Реал, Альваро Арбелоа був радше непомітною фігурою в роздягальні Бернабеу, де зібралися зірки першої величини — Кріштіану Роналду, Кака, Ікер Касільяс, Серхіо Рамос і Карім Бензема.

У 2014-му в інтерв’ю журналу Jot Down Арбелоа згадував, як швидко команда зрозуміла, ким є Моурінью — і що він вимагатиме від кожного без винятку.

"Ми дуже швидко зрозуміли, хто такий Моу, ще під час передсезонки, — говорив Арбелоа. — У перерві матчу з Лос-Анджелес Гелаксі ми програвали 0:2. Він накричав на всіх, навіть на Кріштіану. Сказав: “Не хочеш бігти? Для мене це не проблема — на лавку. Ти теж не хочеш? Без проблем — ти поза грою”. Йому було байдуже: ти міг бути чемпіоном світу, або Кака, або гравцем із молодіжки. Ми часто згадували ту розмову".

Перед Моурінью стояло майже неможливе завдання — перевершити Барселону Пепа Гвардіоли, яка на той час здавалася непереможною. Команда з Ліонелем Мессі, Андресом Іньєстою та Хаві домінувала в Європі. Після кількох болючих поразок Реал навчився протистояти каталонцям — і фізично, і психологічно. У 2011 році мадридці виграли запеклий фінал Кубка Короля в Класіко, а вже в сезоні-2011/12 впевнено здобули титул чемпіона Іспанії.

Цей успіх святкували на Бернабеу, але готовність Моурінью використовувати будь-які інструменти для досягнення переваги створювала дедалі більше напруги.

Лідери роздягальні, зокрема Касільяс і Рамос, відкрито виступили проти тренера — особливо після сумнозвісного інциденту в Суперкубку Іспанії-2011, коли Моурінью під час сутички біля бокової лінії ткнув пальцем в око тодішнього наставника Барселони Тіто Віланови. Сам Арбелоа теж опинився в центрі скандалу того фіналу Кубка, коли наступив на гомілкостоп Давіда Вільї.

Арбелоа, якого згодом прозвали El Espartano — "Спартанець", залишався відданим солдатом Моурінью. Його особистий конфлікт із Касільясом набув майже абсурдного виміру в січні 2013-го: у кубковому матчі у Валенсії він випадково влучив по руці воротареві, і той вибув на місяць через перелом кістки кисті.

Усе це відбувалося в турбулентному сезоні-2012/13, коли стосунки Моурінью з багатьма футболістами — включно з Роналду — серйозно зіпсувалися.

Після відходу португальця Арбелоа натякнув, що деякі партнери підвели свого тренера, егоїстично думаючи більше про власну репутацію, ніж про командний результат.

"Моурінью був готовий прийняти удар на себе заради цього клубу, він завжди ставив Реал вище за себе, — сказав Арбелоа в мікст-зоні Бернабеу після останнього матчу того сезону Ла Ліги. — Не знаю, чи всі гравці можуть сказати те саме. Ми всі несемо відповідальність. Дивно, що тут, із найкращим складом, який у нього був, він виграв набагато менше, ніж будь-де ще".

Навіть після того, як Моурінью змінив значно дипломатичніший Карло Анчелотті, Арбелоа продовжував говорити про позитивний вплив португальця на клуб. Зокрема, він стверджував, що існує упереджене ставлення до Реала з боку іспанських медіа та футбольних структур.

"Моурінью засуджував усе, що вважав несправедливим щодо клубу, — казав Арбелоа у 2016 році сайту La Galerna. — Він відкрив очі багатьом людям, пов’язаним із мадридизмом. Жозе бачив речі — з арбітрами, з календарем матчів — які були нелогічними. І, звісно, історія з медіа. Подвійні стандарти існують завжди".

Після завершення кар’єри у 2017 році, у 34 роки, Арбелоа став частим гостем іспанських медіа. У дискусіях про спадщину буремних років Моурінью на Бернабеу він послідовно ставав на бік свого колишнього тренера.

"Я не шкодую, що захищав Моурінью, — сказав Арбелоа в тому самому інтерв’ю El Chiringuito. — До цього звикаєш, але більше це ранить твою сім’ю і друзів. Я робив те, що мав робити. Легше не вступати в суперечки з критиками, сховатися, щоб нікого не дратувати й не потрапити до чиїхось списків".

Згодом він працював експертом на Real Madrid TV, був офіційним амбасадором клубу й паралельно здобував тренерські ліцензії. У лютому 2018 року на пресконференції Мамбо ФК — команди знаменитостей, яку він недовго очолював у медіалізі — його запитали, яку пораду, на його думку, дав би йому Моурінью.

"Найважливіше — завоювати повагу гравців, — відповів Арбелоа. — Для тренера дуже важливо показати, що саме він керує процесом, що він знає, що робить, і що він розуміє футболіста. Моу це робить дуже добре".

Хоча кожен із трьох сезонів Моурінью в Мадриді завершувався поразкою в півфіналі Ліги чемпіонів, Арбелоа завжди наполягав: саме португалець заклав фундамент для чотирьох титулів, які клуб здобув у наступні п’ять сезонів після його відходу.

"Пам’ятаю, багато хто казав: “Коли Моурінью піде, після нього залишиться пустир”, — розповідав Арбелоа El Mundo у 2022 році. — Але подивіться, що він залишив. Це ніяк не применшує заслуг Карло Анчелотті чи Зінедіна Зідана, якщо сказати, що робота Моу стала основою наших подальших досягнень. Він заслужив виграти Лігу чемпіонів із Реалом. Багато мадридистів із часом зрозуміли, скільки хорошого Моурінью зробив для клубу".

Після п’яти років роботи в академії Арбелоа підвищили — він змінив свого колишнього партнера по команді Хабі Алонсо на посаді головного тренера. На презентації питання про Моурінью було неминучим.

"Я знав, що це запитання прозвучить", — відповів Арбелоа з усмішкою. — "Для мене було привілеєм і честю працювати під його керівництвом. Він сильно вплинув на мене, і я досі ношу це всередині. Але я буду Альваро Арбелоа".

Поки що він не демонструє тієї ж жорсткості у ставленні до зірок, яку показав Моурінью. Замість публічної критики таких гравців, як Вінісіус Жуніор чи Джуд Беллінгем, які за Алонсо виступали нестабільно, Арбелоа обрав інший тон — підтримку й похвалу. Навіть попри те, що його дебют завершився болючим вильотом із Кубка Короля від представника Сегунди — Альбасете.

Найочевидніший зв’язок досі — це спільне бачення змов проти Реала та його керівництва, яке Арбелоа перейняв у Моурінью. Наприклад, під час матчу Ла Ліги проти Леванте (2:0) на Бернабеу свистіли Вінісіусу Жуніору, Беллінгему і президенту клубу Флорентіно Пересу.

"Я знаю, звідки лунають свисти і звідки йдуть кампанії, — сказав Арбелоа на післяматчевій пресконференції. — Це не люди, які не люблять Флорентіно. Це ті, хто не любить Реал. Вони мене не проведуть".

Саме така підтримка Переса допомогла Арбелоа швидко піднятися до посади головного тренера, не маючи досвіду роботи в елітних лігах. Моурінью призначення не коментував, але висловився доволі цікаво.

"Це дивно, коли тренери без великого досвіду чи власного багажу отримують можливість очолити найважливіші клуби світу", — сказав Моурінью на пресконференції після перемоги Бенфіки над Ювентусом у Лізі чемпіонів (2:0).

Це, можливо, натякало, що португалець відчував прикрість через те, що ніколи не отримав другого шансу тренувати Реал, на відміну від Анчелотті чи Зідана. Коли слова Моурінью передали Арбелоа, 43-річний тренер відповів дипломатично:

"Ви всі знаєте, що Жозе Моурінью для мене означає, — сказав він на пресконференції. — Коли говорить хтось із таким досвідом і історією, я завжди намагаюся слухати й аналізувати".

Перший урок Альваро Арбеола отримав в Ліссабоні 28 січня. Тепер в нього є можливість продемонструвати, які висновки він зробив з тої поразки.

The Athletic