ЧМ-2022. Отбор

Главный тренер французов поделился ожиданиями от встречи с Украиной.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о плане подготовки команды к мартовским матчам отбора на чемпионат мира-2022.

"Мы будем двигаться вперед, игра за игрой. Первая (против Украины) будет уже скоро. С тех пор, как я стал менеджером, в среду мне довелось сыграть только один раз. Из 26 вызванных игроков на 70% может повлиять матч в воскресенье. Мы сначала подумаем об Украине, а потом о поездке в Казахстан. Это долгий перелет, который ждет нас с нарушением биоритма, а затем встречей на синтетической земле.

Мы будем держать руку на пульсе, чтобы ничего не случилось в матчах сегодня вечером, завтра и в эти выходные. Подведем итоги в понедельник. Во время этого сбора будет сложно проводить настоящие тренировки, в основном это будет восстановление и подготовка. Отсюда важность вызова игроков, которые уже имели опыт работы со сборной Франции", — приводит слова Дешама сайт федерации футбола Франции.

Напомним, стартовый матч отбора ЧМ-2022 между сборными Франции и Украины состоится 24 марта в 21:45 по киевскому времени.

После поединка с командой Андрея Шевченко французы сыграют матчи против Казахстана (28 марта) и Боснии и Герцоговины (31 марта).

Отметим, что ранее сборная Франции объявила состав на матч против Украины в отборе ЧМ-2022.