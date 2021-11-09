Футзал

Подопечные Александра Косенко готовятся к финальному турниру Евро-2022.

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко огласил список игроков, которые были вызваны на товарищеские матчи против Испании. Об этом сообщает пресс-служба АФУ.

В рамках подготовки к финальному турниру Евро-2022, Украины сыграет два матча против испанской национальной команды.

Первая игра состоится 15 ноября в Логроньо и начнется в 20:00 по киевскому времени, а вторая пройдет на следующий день в Албельде-де-Ирегуа и стартует в 19:30.

Состав сборной Украины по футзалу

Вратари: Кирилл Цыпун, Юрий Савенко (оба — Продэксим).

Полевые игроки: Сергей Малышко, Михаил Зварыч, Николай Белоцерковец, Николай Микитюк, Игорь Корсун (все — Продэксим), Александр Педяш, Сергей Журба, Ярослав Лебедь, Евгений Серый (все — ХИТ), Даниил Абакшин, Артем Фаренюк, Виталий Радевич (все — Ураган).

Перед вылетом в Испанию команда Александра Косенко проведет мини-сбор в Броварах, который продлится с 13 по 15 ноября.

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