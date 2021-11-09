Футзал

Редакция Football.ua рада сообщить своим читателям о создании на сайте нового информационного раздела — "Футзал".

Football.ua расширяется и открывает новый раздел "Футзал" для своих читателей и любителей футбола.

Теперь в разделе "Футзал" мы будем размещать материалы, связанные со сборной Украины, Экстралигой нашей страны и украинскими клубами, выступающими в еврокубках.

Также там вы сможете следить за актуальным расписание и результатами матчей Экстралиги Украины и читать отчёты о поединках.

К слову, сегодня стал известен состав сборной Украины на матчи с Испанией.

Приятного вам чтения!

С уважением, редакция Football.ua