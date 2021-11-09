Редакция Football.ua рада сообщить своим читателям о создании на сайте нового информационного раздела — "Футзал".
АФУ
09 ноября 2021, 16:15
Football.ua расширяется и открывает новый раздел "Футзал" для своих читателей и любителей футбола.
Теперь в разделе "Футзал" мы будем размещать материалы, связанные со сборной Украины, Экстралигой нашей страны и украинскими клубами, выступающими в еврокубках.
Также там вы сможете следить за актуальным расписание и результатами матчей Экстралиги Украины и читать отчёты о поединках.
К слову, сегодня стал известен состав сборной Украины на матчи с Испанией.
Приятного вам чтения!
С уважением, редакция Football.ua