Футзал

Юрий Савенко рассказал о работе национальной команды перед Евро-2022.

Вратарь сборной Украины по футзалу Юрий Савенко прокомментировал предстоящий чемпионат Европы, который начнется в Нидерландах 19 января.

"Настроение хорошее, готовимся. Все эмоционально готовы. У нас до этого были игры в чемпионате. Все прибыли в хорошем настроении и здоровье, что самое главное.

Было бы хорошо сыграть против такой сборной, как Казахстан перед турниром. Казахи — одни из лучших, и для нас это был бы хороший опыт. Не сложилось, но ничего ужасного. Будем двигаться дальше. Как бы там ни было, спарринг против любой команды — это хорошо. Мы что-нибудь попробуем наиграть на будущее. Команда Sky Up добротная, есть немало хороших игроков, так что будет интересно.

Первая игра на Евро-2022 против Нидерландов? Конечно, хорошо, что мы будем стартовать с ними. Хотя будем смотреть за игрой. Будет хорошая атмосфера, конечно, будет тяжело, но мы будем стараться.

Задача-минимум? Финал, конечно же. Иначе и быть не может. Настраиваемся только на финал, будем драться", — приводит слова Савенко пресс-служба УАФ.

Напомним, вылет команды в Нидерланды намечен на 17 января. На Евро-2022 сборная Украины попала в группу А, где сыграет с Нидерландами, Сербией и Португалией.