Футзал

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Сборная Португалии во втором матче группового этапа Евро-2022 по футзалу разгромила хозяев турнира — национальную команду Нидерландов (4:1).

В составе победителей результативными ударами отметились Саадуни и Афонсу, а Варела оформил дубль. У голландцев единственный точный удар на счету Буюзана.

Отметим, что в другом матче группы А, сборная Украины обыграла Сербию.

Обзор матча:

Португалия - Нидерланды 4:1

Голы: Саадуни, 6, Варела, 20, 23, Афонсу, 40 - Буюзан, 33

Португалия: Андре — Коэльо, Мендоса, Варела, Жоао, Анджело, Сесилио, Пако, Паулета, Те, Андре, Афонсу, Тьягу.

Нидерланды: Кейк - Бузамбу, Моссауи, Сент-Жюст, Велсебур, Аттаиби, Эль Ганнути, Мартинус, Молькари, Саадуни, ван ден Эйнден.