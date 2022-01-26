Футзал

Для сборной Азербайджана это первое очко на турнире.

В поединке второго тура группового этапа Евро-2022 по футзалу сборная Испании расписала мировую с национальной командой Азербайджана.

Матч закончился со счетом 2:2. Счет в матче был открыт на десятой минуте, когда мяч в свои ворота срезал Лосано, однако спустя две минуты испанцы отыгрались усилиями Рауля Гомеса.

Под конец первого тайма азербайджанцы смогли снова выйти вперед благодаря голу в исполнении Атаева, но в середине второго тайма Испания спаслась от поражения после точного удара от все того же Лосано.

Таким образом, Испания набрала четыре очка и находится на втором месте в группе D, отставая от Грузии на два балла. У Азербайджана один балл и третья строчка, а замыкает квартет Босния и Герцеговина.

Испания — Азербайджан 2:2

Голы: Рауль Гомес, 12, Лосано, 31 — Лосано, 10 (автогол), Атаев, 17.