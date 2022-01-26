Футзал

Завершился поединок чемпионата Европы по футзалу.

В рамках поединка второго тура группового этапа финальной части чемпионата Европы по футзалу сборная Боснии и Герцеговины играла против Грузии.

По первым минутам казалось, что бразильские грузины не испытают особых трудностей, но со временем боснийцы начали огрызаться и даже смогли забить - Гашпар прорвался по левому флангу и прострелил на дальнюю штангу, где Кахведжичу оставалось подставить ногу. 1:0.

Однако во второй половине грузины показали характер довольно быстро смогли восстановить паритет - Талес перехватил передачу соперника и ударом в угол застал врасплох голкипера боснийцев. 1:1. Несколько позже грузины и вовсе вышли вперед - Бруно Петри получил пас от Вивиана, развернулся около соперника и пробил точно в угол. 1:2.

Благодаря данному результату грузины гарантировали себе выход в плей-офф.

Босния и Герцеговина - Грузия 1:2

Голы: Кахведжич, 7 — Талес, 25, Бруно Петри, 28