Футзал

Михаил Зварыч поделился ожиданиями от матча с Россией в полуфинале Евро-2022.

Игрок сборной Украины Михаил Зварыч прокомментировал предстоящий полуфинальный поединок Евро-2022 по футзалу против национальной команды России.

"Мы стараемся политическую ситуацию не вспоминать, у нас спортивный принцип. Игра, как и любая из остальных. Будем отдавать все силы, чтобы выйти в финал. Мотивация — это финал, который может быть не каждый, раз в жизни.

Немного порадовались после матча с Казахстаном. Набираемся сил и эмоций и готовимся к игре с Россией", – сказал Зварыч в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, матч 1/2 финала Евро-2022 между Украиной и Россией состоится 4 февраля, в 18:00 по киевскому времени.