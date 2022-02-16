Футзал

Украинские фанаты "отметились" на полуфинальном матче чемпионата Европы по футзалу.

УЕФА открыл дело против УАФ из-за поведения украинских болельщиков во время полуфинального матча Евро-2022 по футзалу между Украиной и Россией (2:3). Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Напомним, на украинских фанатов была подана жалоба со стороны Российского футбольного союза.

УЕФА назначил инспектора по этике и дисциплине, чтобы тот провел детальное расследование по матча 1/2 финала Евро-2022 по футзалу, который прошел 4 февраля этого года.

В итоге УЕФА открыл дело против УАФ за возможное нарушение украинскими фанатами Дисциплинарного регламента организации.

Отметим, что на Евро-2022 сборная Украины заняла четвертое место, уступив Испании (1:4) в матче за третье место, а Россия проиграла Португалии в финале турнира со счетом 2:4.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.