Украинские фанаты "отметились" на полуфинальном матче чемпионата Европы по футзалу.
УКРАИНА - РОССИЯ, ФОТО УЕФА
16 февраля 2022, 15:37
УЕФА открыл дело против УАФ из-за поведения украинских болельщиков во время полуфинального матча Евро-2022 по футзалу между Украиной и Россией (2:3). Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Напомним, на украинских фанатов была подана жалоба со стороны Российского футбольного союза.
УЕФА назначил инспектора по этике и дисциплине, чтобы тот провел детальное расследование по матча 1/2 финала Евро-2022 по футзалу, который прошел 4 февраля этого года.
В итоге УЕФА открыл дело против УАФ за возможное нарушение украинскими фанатами Дисциплинарного регламента организации.
Отметим, что на Евро-2022 сборная Украины заняла четвертое место, уступив Испании (1:4) в матче за третье место, а Россия проиграла Португалии в финале турнира со счетом 2:4.
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