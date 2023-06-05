Футзал

До вашої уваги пряма трансляція першого матчу збірної України на Socca World Cup 2023.

В рамках першого туру групового етапу чемпіонату світу Сокка збірна України зіграє проти Єгипту. Світова першість проходить у німецькому місті Ессен.

Наша збірна грає в групі Е. Українці змагатимуться за вихід у плей-оф з Казахстаном, Єгиптом та Лівією. В нашій групі вже зіграно декілька матчів: Казахстан виграв у Лівії (3:1), а потім зіграв внічию з Єгиптом (1:1).

Поєдинок проти Єгипту стартує о 18:00.

Онлайн-трансляція:

Детальну інформацію про чемпіонат світу Socca World Cup 2023 дізнавайтесь в нашому матеріалі.