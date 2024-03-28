Футзал

Товариський турнір відбудеться з 13 по 16 квітня.

Прес-служба АФУ опублікувала заявку збірної України з футзалу на Міжнародний турнір чотирьох країн, що пройде у Латвії.

Головний тренер національної команди Олександр Косенко розраховуватиме на 16 гравців.

Воротарі: Микола Гуйван (Aurora, Київ), Юрій Савенко (Ураган, Івано-Франківськ), Олександр Сухов (ХІТ, Київ).

Польові гравці: Ігор Корсун (Ураган, Івано-Франківськ), Євгеній Жук (ХІТ, Київ), Назар Швед (Ураган, Івано-Франківськ), Петро Шотурма (Ураган, Івано-Франківськ), Артем Фаренюк (Ураган, Івано-Франківськ), Ярослав Лебідь (Eurobus, Перемишль, Польща), Андрій Мельник (ХІТ, Київ) Даниіл Абакшин (ХІТ, Київ), Михайло Зварич (Енергія, Львів), Микола Микитюк (Córdoba, Кордова, Іспанія), Ігор Чернявський (ХІТ, Київ), Олександр Педяш (ХІТ, Київ), Ростислав Семенченко (Aurora, Київ).

Товариський турнір відбудеться з 13 по 16 квітня. Свою першу гру "синьо-жовті" проведуть проти Литви (13 квітня), а потім зіграють із Бразилією (15 квітня) та Францією (16 квітня).