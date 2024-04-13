Дивіться онлайн-трансляцію товариського матчу.
АФУ
13 квітня 2024, 14:45
Сьогодні, 13 квітня, збірна України з футзалу проведе свій перший матч у рамках товариського турніру, який пройде у литовській Йонаві.
Першим суперником команди Олександра Косенка стануть господарі турніру – збірна Литви.
Стартовий свисток пролунає о 15:00 за Києвом.
Онлайн-трансляція матчу Україна – Литва:
Склад збірної України на турнір у Литві
Воротарі: Микола Гуйван (Аврора), Юрій Савенко (Ураган), Олександр Сухов (ХІТ).
Польові гравці: Ігор Корсун, Назар Швед, Артем Фаренюк, Петро Шотурма (усі – Ураган), Євген Жук, Андрій Мельник, Данило Абакшин, Ігор Чернявський, Олександр Педяш (усі – ХІТ), Ярослав Лебідь (Євробас, Польща), Михайло Зварич (Енергія) , Микола Микитюк (Кордоба, Іспанія), Ростислав Семенченко (Аврора).
Нагадаємо, наступними суперниками збірної України будуть Бразилія (15 квітня) та Франція (16 квітня).