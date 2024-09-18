Футзал

Слідкуйте за матчем збірної України з Football.ua.

Сьогодні, 18 вересня, відбудеться матч другого туру групового етапу чемпіонату світу з футзалу, в якому зіграють збірні України та Анголи.

Матч пройде у Ташкенті та розпочнеться о 15:30 за Києвом.

Нагадаємо, у першому турі Україна розгромно поступилася Аргентині (1:7), а Ангола програла Афганістану (4:6).

Онлайн-трансляція матчу Україна — Ангола:

В останньому турі групової стадії ЧС-2025 Україна зіграє проти Афганістану. Гра пройде 21 вересня о 18:00.