Футзал

Автор дубля у ворота Анголи поділився своїми думками після гри чемпіонату світу.

Гравець збірної України Ігор Корсун прокоментував перемогу своєї команди у матчі чемпіонату світу з футзалу проти Анголи (7:2), у якому він оформив дубль.

"Це чудові емоції. Найголовніше, що ми сьогодні виграли, тому що багато хто чекав від нас цієї перемоги. Я вважаю, що в нас усе вийшло, і ми подарували хороші емоції нашій рідній країні, нашим захисникам — Збройним силам України, у такий важкий час.

Це спорт. Дуже прикро програли Аргентині, але підіймаємося, рухаємося далі. Після гри з Анголою отримали заряд упевненості і, що головніше, позитивних емоцій. З цим будемо рухатися далі.

Ваша дружина в сторіс опублікувала, що ви обіцяли доньці забити два м'ячі та передати привіт у камеру. Це правда? Так. Перед грою спілкувався із дружиною та дочкою і сказав їм, що заб’ю та передам поцілунок у камеру. Ну, можливо, вона трішки перебільшила щодо двох голів. Але казав, що заб’ю і передам поцілунок, це правда", — наводить слова Корсуна прес-служба АФУ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна – Ангола.

Свій наступний матч Україна проведе проти Афганістану. Гра відбудеться 21 вересня о 18:00 за Києвом.