Футзал

Завершились чергові матчі групової стадії мундіалю.

Сьогодні, 21 вересня, пройшли чергові матчі групового етапу чемпіонату світу 2024 року з футзалу.

У першому матчі Казахстан знищив Нову Зеландію з рахунком 10:0. У складі переможців відзначимо Кнауба, який забив п'ять м'ячів у ворота суперника.

Казахстан — Нова Зеландія 10:0

Голи: Турегазін, 9, Дарібай, 12, Кнауб, 15, 16, 21, 23, 37, Лео Гарагуа, 21, 30, Вишневські, 31 (автогол).

У другій зустрічі Іспанія обіграла Лівію з рахунком 8:0. У складі іспанців хет-триком відзначився Мельядо, а Кортес оформив дубль.

Лівія - Іспанія 0:8

Голи: Мельядо, 9, 16, 28, Адольфо, 10, Кортес, 15, 29, Катела, 20, Гордільо, 32.

Насамкінець Аргентина обіграла Анголу з рахунком 9:5. Ангольці потужно розпочали матч і повели з різницею у два м'ячі, проте потім аргентинці зібралися та знову показали свій клас у всій красі. Головним героєм став Бранді, який забив п'ять голів.

Ангола — Аргентина 5:9

Голи: Камбангула, 1, 2, 10, Клаудіньйо, 32 (автогол), Адерітто, 33 — Бранді, 7, 17, 34, 34, 35, Борруто, 13, Арр'єта, 18, Тріподі, 31, Клаудіньйо, 33.

Таким чином, Іспанія та Казахстан набрали по сім очок і пройшли у плей-оф мундіалю, як і Аргентина, яка обігнала Україну в іншій групі. "Синьо-жовті" також вийшли у плей-оф, обігравши Афганістан.