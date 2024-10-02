Футзал

Універсал збірної України та київської Aurora дав свій коментар напередодні матчу 1/2 фіналу ЧС-2024 проти Бразилії.

Гравець збірної України з футзалу Ростислав Семенченко прокоментував вихід "синьо-жовтих" до четвірки найкращих команд світу, а також поділився своїми очікуваннями перед матчем 1/2 фіналу ЧС-2024 проти Бразилії.

- Ростиславе, вітаємо з виходом до півфіналу! Це дійсно історичне досягнення для нашої країни. Що особисто ти відчуваєш?

- Дякую за привітання, якщо чесно, то навіть до цього моменту не вірю, що ми в четвірці найкращих команд світу. Окрема подяка нашим ЗСУ за можливість проживати такі моменти. Це все просто не передати словами.

- Які відчуття від дебютного голу?

- Можливо, з однієї сторони було менше емоцій, ніж хотілось, але всередині відчував такий кайф, адже забити на такому форумі — це мрія. І плюс до цього трохи не ліз мʼяч в ворота. Тому, можна сказати, пережив двоякі емоції.

- Чи тиснуло на тебе десь на підсвідомості те, що досі не міг забити, хоча мав кілька класних нагод?

- Тиснуло трохи, але, в першу чергу, думав про остаточний результат, про команду, про те, що ми повинні виграти і що я повинен були корисний команді не тільки забитими голами.

- Що скажеш про збірну Бразилії?

- Це космос, збірна міжпланетного рівня. Треба брати за приклад цю збірну, якщо хочеш чогось досягти в футзалі.

- Не так давно ми грали з Бразилією та програли 2:7. Розбирали цей матч?

- Так розбирали і не тільки цю гру, дуже багато інформації по Бразилії переглянули. Гра покаже, які висновки ми зробили.

- В тебе є якісь специфічні обов'язки в команді через те, що ти наймолодший в колективі?

- Специфічних немає. Але чергування ніхто не відміняв (сміється, — прим.).

- Тримаємо кулаки за вас! Успіхів та легкого паркету!

- Дякую за підтримку, дуже цінуємо це.

Нагадаємо, матч Україна – Бразилія відбудеться сьогодні, 2 жовтня, о 18:00 за Києвом.