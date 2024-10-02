Футзал

Петро Шотурма поділився своїми думками перед грою з Бразилією.

Капітан збірної України з футзалу Петро Шотурма прокоментував майбутній матч 1/2 фіналу ЧС-2024 проти Бразилії.

"Ми знаємо, що Бразилія — це високоякісний суперник. Це збірна з великим минулим і, надіюсь, майбутнім. В них багато кваліфікованих гравців, які грають в провідних чемпіонатах світу, але ми будемо грати своїми козирями, яких в нас достатньо, щоб показати свою гру і, я вважаю, вийде хороша гра.

Ми переглядали і слідкували за кожною їхньою грою на чемпіонаті світу. І бачимо, що з кожною грою вони лише додають. В обороні в них мало проблем. В атаці також дуже хороша індивідуально команда з висококваліфікованими гравцями, які дійсно показують, що вони найкращі в світі. Вони демонструють зараз крутий футзал, але ми їх наздоганяємо.

Цей чемпіонат світу вже показав, що всі команди можуть обіграти топів, всі команди можуть боротися з топами. Я б сказав, що на даному етапі цей мундіаль дуже непередбачуваний", — наводить слова Шотурми прес-служба АФУ.

Нагадаємо, матч Україна – Бразилія відбудеться сьогодні, 2 жовтня, о 18:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна відео-трансляція матчу.