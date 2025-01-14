Футзал

Футзаліст продовжує відновлення після травми.

Капітан збірної України з футзалу Петро Шотурма продовжує відновлення після травми. Про це повідомляє прес-служба АФУ.

Цього тижня 32-річний гравець "синьо-жовтих" переніс планову операцію у Німеччині. Вона пройшла успішно, але термін відновлення гравця не уточнюється.

Нагадаємо, Шотурма отримав травму зв'язок колінного суглоба у півфіналі ЧС-2024 проти Бразилії (2:3), після чого переніс операцію три місяці тому.

"Завершився ще один етап мого відновлення, яке триває вже третій місяць. Повторна операція пройшла успішно. Професор повідомив мені, що динаміка й весь процес має позитивний розвиток.

Хоча почуваюся я непогано, але набряки, біль та втома дуже виснажили організм. Зараз на мене чекають післяопераційне відновлення, фізпроцедури та всі необхідні заходи, що входять у курс реаблітаційної програми. Час повернення на майданчик поки що не визначений, тому що в кожного спортсмена свій організм та періоди регенерації.

Хотів би подякувати всім причетним, хто був зі мною весь цей час, а таких хороших людей та щирих уболівальників було вдосталь. Особливу подяку та щиру вдячність висловлю Асоціації футзалу України, НФК Ураган та Андрію Миколайовичу Шевченку за руку допомоги в такий важкий період!", — сказав Шотурма.

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