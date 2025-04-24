Футзал

Сьогодні стануть відомі імена півфіналістів турніру.

Сьогодні, 24 квітня, проходять чвертьфінальні матчі Кубка України у сезоні-2024/25.

У першому чвертьфіналі зійшлися Енергія та Суха Балка. Основний час матчу закінчився з рахунком 3:3, після чого у серії пенальті перемога дісталася гравцям дніпрян.

Рахунок у матчі було відкрито на дев'ятій хвилині зусиллями Андрія Цілика, після чого на 14 хвилині цифри на табло зрівняв Сергій Топчій. За 52 секунди до перерви Віктор Ковальов вивів дніпровців вперед.

Потім на третій хвилині другого тайму спрацювала зв'язка братів — Михайло Грицина віддав передачу на Миколу Грицину і той зрівняв рахунок на табло.

На 28 хвилині Енергія забила третій м'яч, автором якого став Андрій Теряєв. Проте за 30 секунд до кінця основного часу матчу Анатолій Мілінький зрівняв рахунок.

Таким чином доля першої путівки до півфіналу визначилася в серії післяматчевих пенальті, де сильнішими виявилися гравці Сухої Балки з рахунком 4:3.

Суха Балка — Енергія 3:3 (серія пенальті 4:3)

Голи: Топчій, 14, Ковальов, 20, Мілінький, 40 — Цілик, 9, Мик. Грицина, 23, Теряєв, 28.

Розклад матчів 1/4 фіналу Кубка України:

13:30 SkyUp Futsal – Любарт

16:00 Ураган — Сокіл

18:30 Aurora – Кардинал-Рівне