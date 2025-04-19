Футзал

На рахунку українця дев'ять забитих м'ячів.

Гравець збірної України Євген Жук став найкращим бомбардиром відбіркового етапу Євро-2026 з футзалу. Про це повідомляє прес-служба АФУ.

32-річний універсал "синьо-жовтих" забив дев'ять голів у шести матчах відбірного етапу.

Нагадаємо, збірна України завершила відбірковий етап на першому місці в групі, здобувши шість перемог у шести поєдинках.

Жеребкування фінального турніру Євро-2026 пройде 24 жовтня. До цього пройдуть стикові матчі плей-оф, жеребкування яких відбудеться 21 травня.

Раніше повідомлялося, що Україна, Литва та Латвія проти участі збірної білорусі на футзальному Євро-2026.