Германия

Трансферна сага поляка добігає свого кінця.

Нападник мюнхенської Баварії та збірної Польщі Роберт Левандовські незабаром стане гравцем Барселони.

Футболіст вже встиг попрощатись із партнерами по команді та невдовзі підпише контракт із каталонським клубом, повідомляє Фабріціо Романо.

Принципова згода між Барселоною та форвардом була досягнута ще наприкінці лютого.

У минулому сезоні Роберт забив 50 голів та віддав сім гольових передач у 46 матчах.

Раніше повідомлялось, що клуби досягли згоди стосовно трансферу форварда.