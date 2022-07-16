Германия

Форвард попрощався із чемпіонами Німеччини.

Нападник мюнхенської Баварії Роберт Левандовські незабаром стане гравцем каталонської Барселони.

Футболіст виступив із прощальною промовою на адресу чемпіонів Німеччини, за яких він виступає з 2014 року.

"Ці вісім років у Баварії були особливими. Я ніколи не забуду цього. Я чудово провів час у Баварії. Обіцяю ще повернутись до клубу, щоб попрощатись як слід", — наводить слова поляка Фабріціо Романо.

Левандовські має підписати з Барселоною контракт до літа 2025 року, а сума трансферу складе 45 мільйонів євро + 5 бонусами.

В минулому сезоні Роберт забив 50 голів та віддав сім гольових передач у 46 матчах.

Раніше домовленість між клубами підтвердив Олівер Кан.