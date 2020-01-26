Италия

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать первого тура итальянской Серии А между римскими Ромой и Лацио.

Интригующий воскресный вечер близится к началу своей активной фазы в Италии. Уважение к самому мероприятию не позволяет назвать Римское дерби разогревом у к противостоянию Севера и Юга страны на Апеннинском полуострове. Роме необходимо набирать очки в обязательном порядке, иначе набравшей ход Аталанте не составит труда обогнать "волков" в турнирной таблице.

Рома: Пау Лопес — Сантон, Манчини, Смоллинг, Спинаццола — Верету, Кристанте — Ундер, Клюйверт, Пеллегрини — Джеко.

Запасные: Миранте, Фусато, Фацио, Четин, Флоренци, Коларов, Жуан Жезус, Бруно Перес, Пасторе, Калинич.

Лацио: Стракоша — Фелипе, Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Луис Альберто, Лулич — Иммобиле, Корреа.

Запасные: Прото, Гуррьери, Вавро, Патрик, Баштуш, Пароло, Бериша, Хони, А. Андерсон, Д. Андерсон, Адеканье, Кайседо.

Матч Рома — Лацио начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.