Італія

Трансфер аргентинського захисника Тоттенгема до міланського клубу опинився під загрозою зриву.

Трансфер центрального захисника Тоттенгема Крістіана Ромеро до міланського Інтера може не відбутися.

"Нерадзуррі" усно узгодили умови переходу, однак не можуть завершити трансфер, поки не продадуть когось із власних гравців.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, останнім часом ситуація не змінилася на краще — угоду досі заморожено. Питання продажу Бенжамена Павара, Крістьяна Аслані та Давіде Фраттезі все ще не врегульовано, що й спричиняє затримку.

Перехопити 28-річного капітана "шпор" у міланців може Атлетіко Мадрид, який вже працює над підписанням аргентинця.