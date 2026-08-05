Італія

Аргентинський захисник залишить Атлетіко та продовжить кар’єру в Серії А.

Науель Моліна стане гравцем Роми. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.



За інформацією джерела, Рома та Атлетіко Мадрид досягли домовленості щодо трансферу 28-річного аргентинського правого захисника. Загальна сума угоди складе 18 мільйонів євро.



До цього була інформація, що Рома та Атлетіко домовились про трансфер, але "вовки" спілкувалися з футболістом щодо майбутньої угоди. Тепер повідомляється, що сторони вже узгодили умови особистого контракту, а сам Атлетіко був зацікавлений у продажі футболіста. Моліна підпише з римським клубом довгострокову угоду.

Науель в минулому сезоні провів 46 матчів, забив два голи та віддав чотири асисти.