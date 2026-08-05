Італія

Бельгійський форвард бойкотує передсезонну підготовку неаполітанців та планує змінити клуб у поточне трансферне вікно.

Нападник Наполі Ромелу Лукаку не прибув до розташування команди на передсезонні збори.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, 33-річний бельгієць розраховує залишити неаполітанський клуб у поточне трансферне вікно. Одним із претендентів на форварда є американська Атланта Юнайтед.

При цьому сам Лукаку продовжує розглядати й інші варіанти продовження кар'єри.

Лукаку захищає кольори Наполі з літа 2024 року. Його угода з клубом розрахована до 2027 року, а ринкова вартість, за даними Transfermarkt, оцінюється у 6 мільйонів євро.