Італія

Міланський клуб та сам гравець відхилили пропозицію представника англійської Прем'єр-ліги.

Представник англійської Прем'єр-ліги робив офіційну пропозицію щодо півзахисника Александара Станковича.

Як повідомляє видання La Gazzetta dello Sport, Брентфорд пропонував за Станковича 40 мільйонів євро. Утім, Інтер відповів відмовою. Сам 21-річний футболіст також не виявив бажання переходити до складу англійського клубу.

У сезоні-2025/26 Александар Станкович виступав на правах оренди за Брюгге, де демонстрував високий рівень гри. Поточного літа Інтер скористався опцією зворотного викупу свого вихованця.

Александар Станкович — син відомого футболіста Деяна Станковича. На рахунку хавбека вже 8 поєдинків у складі національної збірної Сербії.