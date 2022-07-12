Новинка виконана у традиційних кольорах "нерадзуррі".
ФК Інтер
12 липня 2022, 15:12
Міланський Інтер на своєму офіційному сайті презентував новий комплект домашньої форми на майбутній сезон-2022/23.
Нова форма від компанії Nike виконана у традиційних кольорах — чорному та синьому. При цьому, крім вертикальних чорних смуг, з'явилася і горизонтальна на плечах.
Зазначається, що новий дизайн натхненний історичними цінностями "нерадзуррі" минулого та сьогодення.
За підсумками минулого сезону Інтер посів друге місце в італійській Серії А, поступившись чемпіонським титулом Мілану.