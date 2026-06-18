Італія

Міланський гранд зацікавлений у послугах уругвайського захисника Барселони та готує пропозицію після завершення світової першості.

Захисник Барселони Рональд Араухо може перебратися до чемпіонату Італії.

За даними Corriere dello Sport, у підписанні уругвайського футболіста зацікавлений Інтер. Міланський клуб має намір зробити пропозицію щодо трансферу гравця після завершення чемпіонату світу. Позиція "синьо-гранатових" щодо Араухо наразі залишається невідомою.

Рональд Араухо перейшов до Барселони з команди Бостон Рівер у 2018 році за чотири мільйони євро. Його контракт із каталонським клубом розрахований до 30 червня 2031 року.

У сезоні-2025/26 захисник провів за іспанський колектив 38 матчів в усіх турнірах, у яких забив чотири голи. Портал Transfermarkt оцінює вартість Араухо у 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Інтер зацікавлений у підписанні Камавінги.