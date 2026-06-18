Італія

Французький півзахисник залишається відданим Реалу, проте ризикує втратити ігровий час, оскільки не входить до планів нового наставника команди Жозе Моурінью.

За інформацією іспанського видання Mundo Deportivo, півзахисник мадридського Реала Едуардо Камавінга опинився у літньому шорт-листі міланського Інтера. Італійський гранд уважно стежить за ситуацією навколо 23-річного футболіста та готовий запропонувати йому новий етап у кар'єрі.

На даний момент гравець збірної Франції, який сенсаційно не потрапив до заявки своєї національної команди на Чемпіонат світу 2026 року, залишається повністю відданим мадридському клубу. Проте його позиція може кардинально змінитися протягом літнього трансферного вікна.

Головною причиною є призначення Жозе Моурінью на посаду головного тренера вершкових — за даними джерел, Камавінга не входить до основних тактичних планів португальського фахівця на наступний сезон.

Міланський клуб вже зробив перші кроки для здійснення цього переходу. Повідомляється, що під час нещодавнього візиту на стадіон Сантьяго Бернабеу з нагоди матчу Корасон Класик, відбулася безпосередня зустріч керівників обох клубів.

Президент Інтера Джузеппе Маротта мав особисту розмову з очільником Реала Флорентіно Пересом. Сторони обговорювали потенційні угоди щодо кількох гравців, і саме статус та можливий трансфер Едуардо Камавінги були одними з головних питань на порядку денному.

Нагадаємо, Едуардо Камавінга перейшов до Реала з Ренна у 2021 році за 31 мільйон євро. Його контракт із мадридським клубом розрахований до 30 червня 2029 року. У сезоні-2025/26 півзахисник провів за мадридців 43 матчі в усіх турнірах, у яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.