Італія

Легендарний ексзахисник може отримати посаду технічного директора національної команди після пропозиції від нового керівництва федерації.

Колишній капітан Мілана та збірної Італії Паоло Мальдіні може повернутися до роботи у футболі, приєднавшись до національної команди.

За інформацією журналіста Джанлуки Ді Марціо, 58-річний функціонер серйозно розглядає можливість очолити технічний напрямок збірної Італії. Ініціатором запрошення став новий президент Федерації футболу Італії Джованні Малаго.

Водночас остаточного рішення Мальдіні ще не ухвалив і поки не дав згоди на запропоновану посаду.

Наразі обов'язки технічного директора збірної Італії виконує Чезаре Пранделлі, який працює на цій посаді з червня 2025 року.

Останнім місцем роботи Мальдіні був Мілан. У структурі "россонері" він спочатку обіймав посаду директора з розвитку, а згодом працював технічним директором клубу до літа 2023 року.