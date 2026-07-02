Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник оформив дубль і приніс бельгійцям драматичну перемогу в додатковий час 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

ФІФА визначила найкращого футболіста поєдинку 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 між збірними Бельгії та Сенегалу, який завершився перемогою бельгійців з рахунком 3:2 після додаткового часу.

Володарем індивідуальної нагороди став півзахисник Юрі Тілеманс, який відіграв ключову роль у камбеку своєї команди. Хавбек оформив дубль, спочатку зрівнявши рахунок на 89-й хвилині та перевівши гру в овертайм.

Переможний гол Тілеманс забив уже в компенсований час другого додаткового тайму, впевнено реалізувавши пенальті на 120+5-й хвилині. Ще одним автором гола у складі бельгійської збірної став Ромелу Лукаку.

Завдяки цій перемозі Бельгія пробилася до 1/8 фіналу світової першості, де зіграє проти США.