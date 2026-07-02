Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Капітан збірної Англії прокоментував вольову перемогу над ДР Конго та вихід команди до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Нападник збірної Англії Гаррі Кейн поділився емоціями після перемоги над ДР Конго (2:1) у 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026. Форвард, який оформив дубль і став героєм зустрічі, зазначив, що команда продемонструвала характер у вирішальний момент.

"Чесно кажучи, емоції неймовірні. Це був справжній божевільний матч. Ми грали проти дуже непоступливого суперника, але після першої паузи на водопій почали діяти набагато краще, хоча їхній воротар здійснив кілька фантастичних сейвів. Ми говорили між собою, що настав час для чийогось подвигу, і героєм може стати кожен. Сьогодні ним був я".

Кейн наголосив, що на стадії плейоф найважливішим є результат, навіть якщо команда ще має над чим працювати.

"Упродовж усього тижня ми повторювали, що повинні залишатися собою. Безумовно, нам ще є що вдосконалювати, але зараз головне – проходити далі. Ми вже на тому етапі турніру, де перемоги потрібно буквально виривати, і саме це нам сьогодні вдалося".

Також капітан англійців відзначив внесок усієї команди, зокрема футболістів, які виходять на заміну.

"Ми нічим не відрізняємося від інших збірних. Ми пройшли далі, тож потрібно насолодитися цим моментом. Хочу, щоб хлопці розділили цю радість із нашими вболівальниками, а вже за чотири дні ми знову будемо готові до бою.

Після матчу з Хорватією ми говорили про те, наскільки важливими є футболісти, які виходять із лави запасних, і сьогодні ви знову це побачили. Протягом усіх 90 хвилин із нами дуже важко впоратися. Я щиро радий за кожного в команді й сподіваюся, що ми продовжимо в тому ж дусі".

У матчі 1/8 фіналу збірна Англії зустрінеться з Мексикою. Поєдинок відбудеться 6 липня в Мехіко.