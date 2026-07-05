Італія

Форвард може залишити клуб уже цього літа, оскільки його контракт спливає у 2027 році.

Рома та Лаціо зацікавлені у підписанні нападника Сассуоло Андреа Пінамонті під час літнього трансферного вікна.

Контракт 27-річного форварда з Сассуоло діє до літа 2027 року, однак клуб готовий розглянути варіант із його продажем уже цього міжсезоння, щоб не втратити можливість заробити на трансфері.

У сезоні-2025/26 Пінамонті провів 37 матчів у Серії А, в яких відзначився дев'ятьма забитими м'ячами та чотирма результативними передачами.

Минулого сезону Рома, за яку виступає українець Артем Довбик, посіла третє місце в чемпіонаті Італії та здобула путівку до основного етапу Ліги чемпіонів. Лаціо фінішував дев'ятим і залишився без єврокубків.

Раніше стало відомо, що Дженоа активізувала переговори щодо Довбика.