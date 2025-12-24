Синьо-жовті потрапили до другого кошика Ліги В.
uefa.com
24 грудня 2025, 14:20
УЄФА на своєму офіційному сайті назвав дату жеребкування групового етапу Ліги націй-2026/27.
Церемонія жеребкування запланована на 12 лютого 2026 року і вона пройде у Брюсселі (Бельгія).
Під час жеребкування своїх суперників дізнається збірна України, яка зіграє у Лізі В, потрапивши до другого кошика.
Ліга А
Кошик 1: Португалія, Іспанія, Франція, Німеччина.
Кошик 2: Італія, Нідерланди, Данія, Хорватія.
Кошик 3: Сербія, Бельгія, Англія, Норвегія.
Кошик 4: Уельс, Чехія, Греція, Туреччина.
Ліга В
Кошик 1: Шотландія, Угорщина, Польща, Ізраїль.
Кошик 2: Швейцарія, Боснія і Герцеговина, Австрія, Україна.
Кошик 3: Словенія, Грузія, Ірландія, Румунія.
Кошик 4: Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія, Косово.
Ліга С
Кошик 1: Ісландія, Албанія, Чорногорія, Казахстан.
Кошик 2: Фінляндія, Словаччина, Болгарія, ВІрменія.
Кошик 3: білорусь, Фарерські острови, Кіпр, Естонія.
Кошик 4: Латвія/Гібралтар, Люксембург/Мальта, Молдова, Сан-Марино.
Ліга D
Кошик 1: Азербайджан, Литва.
Кошик 2: Латвія/Гібралтар, Люксембург/Мальта, Ліхтенштейн, Андорра.
Новий розіграш турніру розпочнеться 24-26 вересня 2026 року. Фінал буде зіграно 13 червня 2027 року.
Чинним переможцем Ліги націй є збірна Португалії, здобувши перемогу вдруге в історії турніру.