Ліга націй

Синьо-жовті потрапили до другого кошика Ліги В.

УЄФА на своєму офіційному сайті назвав дату жеребкування групового етапу Ліги націй-2026/27.

Церемонія жеребкування запланована на 12 лютого 2026 року і вона пройде у Брюсселі (Бельгія).

Під час жеребкування своїх суперників дізнається збірна України, яка зіграє у Лізі В, потрапивши до другого кошика.

Ліга А

Кошик 1: Португалія, Іспанія, Франція, Німеччина.

Кошик 2: Італія, Нідерланди, Данія, Хорватія.

Кошик 3: Сербія, Бельгія, Англія, Норвегія.

Кошик 4: Уельс, Чехія, Греція, Туреччина.

Ліга В

Кошик 1: Шотландія, Угорщина, Польща, Ізраїль.

Кошик 2: Швейцарія, Боснія і Герцеговина, Австрія, Україна.

Кошик 3: Словенія, Грузія, Ірландія, Румунія.

Кошик 4: Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія, Косово.

Ліга С

Кошик 1: Ісландія, Албанія, Чорногорія, Казахстан.

Кошик 2: Фінляндія, Словаччина, Болгарія, ВІрменія.

Кошик 3: білорусь, Фарерські острови, Кіпр, Естонія.

Кошик 4: Латвія/Гібралтар, Люксембург/Мальта, Молдова, Сан-Марино.

Ліга D

Кошик 1: Азербайджан, Литва.

Кошик 2: Латвія/Гібралтар, Люксембург/Мальта, Ліхтенштейн, Андорра.

Новий розіграш турніру розпочнеться 24-26 вересня 2026 року. Фінал буде зіграно 13 червня 2027 року.

Чинним переможцем Ліги націй є збірна Португалії, здобувши перемогу вдруге в історії турніру.