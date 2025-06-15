Яскравий удар у ворота Нідерландів обійшов голи Консейсау та Бруну Фернандеша в голосуванні фанатів.
Ямал, getty images
15 червня 2025, 15:26
Вболівальники визначили найкращий гол Ліги націй УЄФА сезону-2024/25 — ним став неймовірний постріл Ламіна Ямала у чвертьфінальному матчі проти збірної Нідерландів. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Гол 17-річного таланта допоміг Іспанії зіграти в результативну нічию 3:3 у матчі-відповіді 1/4 фіналу, який відбувся 23 березня. Саме цей момент найбільше вразив фанатів серед десяти кандидатів, відібраних технічними спостерігачами УЄФА.
На другому місці опинився вишуканий закручений удар Франсишку Консейсау у півфіналі проти Німеччини, а третє — за дальнім пострілом Бруну Фернандеша в матчі з Польщею на груповому етапі.