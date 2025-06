Вболівальники визначили найкращий гол Ліги націй УЄФА сезону-2024/25 — ним став неймовірний постріл Ламіна Ямала у чвертьфінальному матчі проти збірної Нідерландів. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Гол 17-річного таланта допоміг Іспанії зіграти в результативну нічию 3:3 у матчі-відповіді 1/4 фіналу, який відбувся 23 березня. Саме цей момент найбільше вразив фанатів серед десяти кандидатів, відібраних технічними спостерігачами УЄФА.

