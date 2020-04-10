Испания

Испанский коуч уверен, что своевременное введение карантина в Арсенале стало правильным решением.

У главного тренера Арсенала Микеля Артеты диагностировали коронавирус в марте этого года, однако он уже успешно идет на поправку. Испанский специалист рассказал о том, как у него появились первые симптомы данного заболевания.

"Либо мой вирус не был очень сильным, либо моя иммунная система была довольно хорошей. В тот же день, когда нам сказали, что мы подвергаемся риску, потому что общались с владельцем Олимпиакоса, наступил именно тот момент, когда у меня начались проявляться некоторые симптомы".

"Я чувствовал огромную ответственность, так как знал, что на следующий день нам предстоит матч против Манчестер Сити. У меня было ощущение, что что-то не так. Я позвал доктора и генерального директора к себе домой и сообщил им о своих симптомах".

"В Арсенале были футболисты, которые находились в постоянном контакте со мной, поэтому решение уйти на карантин было крайне важным для всех нас. Мы обязаны были сообщить Премьер-лиге и Манчестер Сити о произошедшем, чтобы защитить всех. Это было верным решением".

Испанский специалист также отреагировал на новость о смерти матери Хосепа Гвардиолы, причиной которой стал коронавирус.

"Я связывался с Хосепом. Он и раньше беспокоился о своих родителях. Они люди в возрасте, поэтому их пытались изолировать гораздо лучше. Это действительно печальные новости. Я очень хорошо знаю его семью. Я выражаю свои соболезнования им и, надеюсь, они могут пройти через все это вместе", — заявил Микель Артета в интервью Sky Sports.

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