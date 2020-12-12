Испания

Football.ua продолжает проект, в котором редакция сайта совместно со своими читателями выберут лучший состав главных клубов Европы.

Напомним, для проекта были выбраны десять клубов: восемь величайших клубов Европы (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария), а также два гранда украинского футбола — Динамо и Шахтер.

После определения лучших вратарей, центральных и крайних защитников, полузащитников и нападающих мы переходим к тренерам. Не так просто попасть на пост главного тренера в Реале, а еще сложнее на нем удержаться. В последнее время один неверный шаг — и ты остался без работы. Много великих специалистов руководили мадридцами, но мы остановим свой выбор на Мигеле Муньосе, Висенте Дель Боске и Зинедине Зидане.

Лучшие в истории: все материалы проекта

Мигель Муньос

Тренировал команду: 1959-1974 гг

Матчи: 394

Победы: 234

Ничьи: 82

Поражения: 78

Очков за матч в среднем: 1,99

Количество трофеев: 14 (9 чемпионств в Ла Лиге, 2 Кубка Испании, 2 Кубка европейских чемпионов, 1 Межконтинентальный Кубок)

Мигель Муньос родился в Мадриде в 1922 голу в семье портного, который обучал его ремеслу с раннего детства. В свободное время мальчик проводил время на футбольном поле. Перед тем как стать тренером Реала Муньос успел поиграть за мадридцев и выступал очень успешно. В сороковые годы "сливочные" переживали тяжелые времена, но приход Ди Стефано помог команде вернуться на вершину. В том составе играл и Муньос.

За время выступлений в Реале Мигель в статусе капитана привел команду к четырем чемпионствам и победам в четырех еврокубках, а также стал автором первого гола Реала в истории Кубка европейских чемпионов. После завершения карьеры Муньос отправился тренировать вторую команду мадридцев — Ультра Плюс. Спустя некоторое время Мигель был призван заменить Карнилью, у которого перестали складываться отношения с лидерами команды.

В тот момент Сантьяго Бернабеу решил сделать ставку не на тренерский опыт, а на авторитет. И не прогадал. Секрет успеха Муньоса был прост — он дал свободу лидерам, а те отблагодарили его на поле. Первый сезон Муньоса стал очень успешным в Кубке европейских чемпионов, где Реал на стадии плей-офф выбил Ниццу и Барселону, забив по шесть мячей, а в финале не оставил шансов Айнтрахту, отправив в ворота соперника семь мячей — Пушкаш и Ди Стефано "были в огне".

Мигель Муньос благодаря той победе стал первым человеком, который смог выиграть Кубок чемпионов и в качестве игрока, и в качестве тренера. Великие тренера должны принимать серьезные решения — Муньос не стал исключением. Испанец не постеснялся распрощаться со своим другом, Альфредо Ди Стефано, в рамках серьезного омоложения состава.

Помимо непростых решений о тренере говорят его титулы. Так, Муньос выиграл чемпионат Испании девять раз, Кубок чемпионов — дважды. Также он приводил Реал к победе в Межконтинентальном кубке. За период карьеры в Реале Муньос переживал не один кризис, но Сантьяго Бернабеу терпел все, ведь при этом тренере мадридцы играли в зрелищный футбол, как и полагается "галактикос".

Также отметим, что дольше чем Мигель Муньос Реал не тренировал никто. Представляете одного человека во главе мадридцев так много лет?

Висенте Дель Боске

Тренировал команду: 1994, 1996, 1999-2003 гг

Матчи: 246

Победы: 133

Ничьи: 57

Поражения: 56

Очков за матч в среднем: 1,85

Количество трофеев: 7 (2 чемпионств в Ла Лиге, 1 Суперкубок Испании, 2 победы в Лиге чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА, 1 Межконтинентальный Кубок)

Висенте Дель Боске родился в Саламанке в 1950 году и с раннего возраста увлекся футболом. Уже в 18-летнем возрасте испанец попал в Реал не без помощи тогдашнего президента Сантьяго Бернабеу. Закрепиться в первой команде сразу не получилось, пришлось поездить по арендам. Дель Боске наиграл за мадридцев более трехсот матчей, вписал свое имя в историю клуба и мог уверенно называть себя мадридистом.

Тренерскую лицензию Дель Боске получил еще в бытность футболистом. В 1984 году, после завершения карьеры футболиста, он начал работать с молодежным составом клуба. Дель Боске дважды временно брал бразды правления основной команды - в сезонах 1993-94 и 1995-96. Полноценной же период работы с Реалом выпал на 1999-2003 гг. В 1999 Дель Боске получил команду, идущую на восьмом месте в чемпионате Испании и смог финишировать пятым, что явно не было впечатляющим результатом.

Тем не менее, показать себя Реал смог в Лиге чемпионов, по пути к титулу обыграв Манчестер Юнайтед, Баварию и Валенсию (3:0 - в финале). Дель Боске довольно быстро смог найти подход к футболистам и уже в следующем сезоне вернул чемпионский титул Ла Лиги на Сантьяго Бернабеу. В Лиги чемпионов мадридцы вновь забрались далеко, выбыв на стадии полуфинала. После этого в Реале произошло эпохальное изменение — на пост президента пришел Флорентино Перес.

В тот период в команду пришли Зидан, Роналдо и Фигу. Дель Боске смог создать коллектив вместе со звездами такого калибра. Потому неудивительно, что уже в 2002 году команда под руководством испанца завоевала Лигу чемпионов еще раз. Карьера Дель Боске в Реале оборвалась довольно неожиданно, что правда неудивительно, когда во главе клуба находится Флорентино Перес.

В следующем сезоне после триумфа в Лиге чемпионов Реал выиграл чемпионат Испании, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. В Лиге чемпионов мадридцы смогли дойти до полуфинала, а после этого Перес уволил Дель Боске. Все "логично".

"Ни один трофей, даже Золотой мяч, не стоит больше уважения, которое есть у тренера среди игроков", — один из главных девизов Дель Боске в тренерской работе.

Зинедин Зидан

Тренировал команду: 2015-2020 гг

Матчи: 223

Победы: 149

Ничьи: 44

Поражения: 30

Очков за матч в среднем: 2,2

Количество трофеев: 10 (1 чемпионств в Ла Лиге, 2 Суперкубка Испании, 3 победы в Лиге чемпионов, 2 Суперкубка Европы, 2 Клубных чемпионата мира)

Не так просто попасть в подобную рубрику, будучи нынешним тренером команды, о которой идет речь, но уже точно можно с уверенностью говорить, что Зидан вписал свое имя в историю Реала в качестве одного из самых успешных тренеров. Однако все могло сложиться иначе. В 2009 году француз решил попробовать себя в роли функционера, став помощником Флорентино Переса, а позже стал его советником.

С уходом Хорхе Вальдано Зинедин Зидан и вовсе стал директором первой команды. И вот на этом этапе француз решил выучиться на тренера и уже в сентябре 2012 года стал работать с молодежной командой Реала. Зидан тогда точно решил, что видит себя тренером в будущем. С уходом Моуриньо в 2013 году Зинедин мог вернуться на пост спортивного директора, но отказался в пользу работы помощником Карло Анчелотти.

После периода работы в Кастилье, в 2016 году, Зидан сменил на посту главного тренера Реала Рафаэля Бенитеса. Исправить ситуацию в национальном первенстве французу все-таки не удалось — Барселона опередила "королевский клуб" на одно очко, а вот в Лиге чемпионов триумфовать удалось. Реал в том сезоне добрался до финала, в котором в серии пенальти обыграл Атлетико.

Реал при Зидане смог отобрать чемпионский титул у Барселоны впервые с 2012 года, а его умение понимать звездных футболистов и влиять на них было бесценным. При не самом зрелищном футболе, возможно, немного примитивном, Зидан вновь добрался до финала Лиги чемпионов, в котором Реал разгромно обыграл Ювентус — 4:1, и вновь поднял "ушастый" кубок над головой.

На подобном результате француз решил не останавливаться. Зидан выиграл главный еврокубок в третий раз и на многие века вписал свое имя в историю не только Реала, но и всего футбола. Никто до этого не делал подобное. Однако в том сезоне француз не смог выиграть чемпионский титул, после чего не сошелся в мнениях с Флорентино Пересом и подал в отставку. Ничего не напоминает? Однако Зидан со временем вернулся, заменив на посту тренер Солари. Сезон-2018/19 команда завершила без трофеев, но уже в следующем смогла выиграть чемпионат Испании.

Что еще Зидан покажет во главе мадридцев остается только гадать. Тренерская карьера Зинедина пока что вовсе не близится к завершению, а потому, возможно, лет через 10-20 выбор в подобной рубрике будет чистой формальностью.

Редакция Football.ua считает, что место тренера Реала в символической сборной займет Мигель Муньос. Теперь выбор за нашими читателями. Кто должен занять это место в легендарном составе?