Испания

"Синьо-гранатові" мають серйозні борги.

Віце-президент Барселони з фінансів Едуард Ромеу вважає, що для "врятування" клубу необхідно 500 мільйонів євро.

Ромеу підтвердив, що клуб відхилить інвестиційну угоду CVC, запропоновану Ла Лігою, назвавши її "поганою угодою".

Тяжке фінансове становище Барселони — борги в 1 мільярд євро — було проблемою протягом деякого часу, кульмінацією якої стало те, що клуб не зміг запропонувати новий контракт Ліонелю Мессі, який після цього перейшов у ПСЖ вільним агентом.

На даний момент Барселона домовилася про підписання Андреаса Крістенсена з Челсі і Франка Кессьє з Мілана, але поки що не може зареєструвати їх через обмеження зарплат.

"Найбільшу шкоду завдає дисбаланс активів", — наводить слова Ромеу The Athletic. "Негативний капітал 500 мільйонів євро. Ви можете додати до цього 150 мільйонів євро збитків у цьому сезоні.

Я казав це раніше, якщо хтось хоче, дайте мені 500 мільйонів євро... Це те, що нам потрібно, щоб врятувати Барсу.

Протягом минулого року гравці першої команди Жерар Піке, Жорді Альба та Серхіо Бускетс погодилися знизити свої зарплати, щоб дозволити клубу реєструвати нові контракти відповідно до обмеження зарплат Ла Ліги.

Тим часом угоду з CVC про продаж 10-відсоткової частки Ла Ліги підтримала більшість іспанських клубів, але Барселона і Реал Мадрид подали позов проти цієї угоди разом з іспанською футбольною асоціацією.

Відхиляючи угоду, Ромеу додав: "Для нас, незважаючи на весь тиск, який ми отримали, і проблему Fair Play, про яку ми завжди повинні пам’ятати, це погана угода. З фінансової точки зору все вирішено, і я думаю, що президент (Жоан Лапорта) був дуже ясним".