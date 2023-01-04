Іспанія

Коуч каталонської команди висловився перед першим матчем турніру.

Головний тренер Барселони Хаві висловився перед матчем з Інтерсіті в 1/16 фіналу Кубка Іспанії.

"Перші матчі Кубка часто дуже важливі. Я пам'ятаю вильоти під час моєї кар'єри гравця. Це дуже складні матчі. Мало що можна придбати, проте втратити можна все. Ми є фаворитами, і іноді це дорого обходиться.

Перемога у Кубку – наша мета. Ми хочемо вигравати титули. Після вильоту з Ліги чемпіонів Ла Ліга найважливіша, але Кубок нас дуже цікавить. Для нас це особливий турнір", – сказав тренер.

Нагадаємо, матч Інтерсіті — Барселона відбудеться 4 січня, початок — о 22:00. Football.ua проведе онлайн-трансляцію поєдинку.