Лига Европы

Менеджер прокомментировал неудачное выступление команды.

Главный тренер Арсенала Микель Артета дал свою оценку матчу 1/16 Лиги Европы против Олимпиакоса, по итогу которого его команда вылетела из турнира (1:2).

"Это очень больно. У нас было много амбиций на этот турнир. Это было очень важно для нас. Эмоционально это была очень сложная игра".

"Мы пытались победить, бросали все силы на это. Они защищались очень глубоко. Атаковать против 10 игроков — очень сложная вещь. Я чувствовал, что мы создали достаточно шансов, чтобы комфортно выиграть игру. Этого не произошло.".

"Была ли недооценка соперника? Я так не думаю. Игроки знали, что это будет сложная игра. Это жестоко. Огромное разочарование, но в то же время я очень горжусь футболистами. Было бы невероятно, если бы нам удалось пройти дальше благодаря ничье", — цитирует Артету BBC.

Также вашему вниманию видеообзор поединка, который стал последним для "канониров" в еврокубках в этом сезоне.