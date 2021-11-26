Лига Европы

Хавбек Бетиса оценил свои и командные выступления в этом сезоне.

Полузащитник испанского Бетиса Хоакин Санчес прокомментировал победу своей команды в пятом туре группового этапа Лиги Европы над Ференцварошем (2:0).

Кроме того, футболист оценил и свои выступления по ходу текущего сезона.

"Мне бы хотелось играть чаще, но я не жалюсь. По крайней мере, я наслаждаюсь своими минутами в Лиге Европы. Я в неплохой форме, но нужно усерднее работать и тогда тренер чаще будет ставить меня в состав.

Мы хорошо начали матч с Ференцварошем, особенно нам помог быстрый гол. Потом мы немного расслабились, за что чуть не поплатились. Хорошо, что Каналес забил — это дало нам некоторое облегчение. Мы прошли в плей-офф и это самое главное", — приводит слова футболиста Marca.

После этой победы Бетис занимает второе место в своей группе Лиги Европы, набрав 10 очков и гарантировав себе проход в плей-офф.

Ранее Хоакин заявил о намерении завершить карьеру по окончанию сезона.