Ліга Європи

Наставник дніпрян поділився своїми думками перед грою із празькою Славією.

Головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер прокоментував майбутній матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти чеської Славії із Праги.

"Буду солідарним із капітаном нашої команди. Перед кожною грою шанси у команд практично рівні – 50 на 50. Все буде залежати від цих двох матчів – завтра на полі Славії і у матчі-відповіді в Кошицях, де ми будемо приймати суперника.

Суперник добре підготовлений фізично. Славія небезпечно грає на стандартних положеннях, на які приходять до штрафного майданчику по сім-вісім футболістів. Команда швидка і грає вертикально, намагається швидко доставити м’яч до чужого штрафного майданчику. Багато фланговим подач, після яких купа гравців йдуть на завершення атаки. Треба завтра уважно грати в обороні, адже останнім часом ми дуже багато робимо подарунків суперникам і якісь у нас виникають непотрібні помилки. Треба завтра уважно і строго зіграти в обороні.

Щодо травмованих, то так – не буде Мірошніченка і Волинця, є питання по Піхальонку, у якого піднялася температура – він навіть не прибув на тренування, а залишився у готелі. Так що по ньому будемо приймати рішення вже завтра. Подивимося, як він себе буде почувати.

Мешкали у Кошицях, зараз живемо в Ужгороді. Так, це великі переїзди, але ми до всього цього звикаємо і це для нас просто будні. Звичайно, що все це важко, адже є тривоги, обстріли, наш народ страждає, але ми знаходимо слова, що хлопці повинні своїх вболівальників і усіх українців радувати власною грою, щоб у вболівальників була хоч якась віддушина у спорті і футболі.

Сподіваюся, що люди, які переїхали сюди в Прагу і в Чехію загалом прийдуть завтра нас підтримувати. Це буде дуже приємно і нам це потрібно перш за все. Ми знаємо, що усі квитки продані, і для нас це дуже добре, адже ми скучили за вболівальниками, адже зараз граємо за порожніх трибун. Звісно, що це дуже приємно, коли повна арена і підтримує нехай більше і суперника, але і тебе теж. То вже інша гра, коли на трибунах є вболівальники.

На поле Славії я ще не виходив, а одразу пішов до вас на пресконференцію. Так, знаю, що поле не у гарному стані, що воно рветься, але нам потрібно на нього вийти, адже треба розуміти, що нас завтра чекає. Ми ж не можемо приїхати і його не спробувати. У нас буде невеличке тренування, десь півгодини, більше як розминка і все. Але хлопці повинні його відчути і зрозуміти, як воно себе веде. Всюди різні покриття і різні відскоки. Ми нещодавно грали матч із Панатінаїкосом і там відскок від газону був дуже складний, через що ми отримали перший гол. Так що нам треба вийти і зрозуміти, що на нас завтра чекає.

Втрата Довбика? Звісно що Артем – це для нас втрата. Його відпустили, адже була домовленість із клубом. Хочу подякувати йому за той час, що він з нами провів, і за те, що він усе гарно зробив, тому хочу побажати йому вдачі, щоб у нього все виходило в Жироні.

По Піхальонку будемо вирішувати завтра. У Танчика була червона картка і тут теж питання. Але у нас є гравці, котрі можуть їх замінити. У нас немає такого, що тільки 11 футболістів грають. У нас усі в обоймі, усі виходять і можуть зіграти на тій чи іншій позиції, так що я не бачу у цьому особливих проблем.

Підписання Філіппова і Лєднєва? Всі карти одразу відкрили. Звісно, що хлопці приєдналися до нас. Зараз потренуємося, поспілкуємося, подивмося в якому вони стані знаходяться і будемо вже завтра дивитися. Можливо ви їх завтра побачите", - наводить слова Кучера прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Славія – Дніпро-1 відбудеться завтра, 10 серпня, о 20:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.