Ліга Європи

Індржих Трпішовскі поділився своїми думками перед грою із Дніпром-1.

Головний тренер празької Славії Індржих Трпішовскі прокоментував майбутній перший матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти Дніпра-1.

"У команді всі здорові, за винятком Давіда Доудери, виступ якого вкрай ймовірний. В іншому все гаразд і всі готові.

Відхід кращого бомбардира Дніпра-1 Артема Довбика? Звісно, він чудовий гравець, убивця. Хоча, якби мені довелося назвати найбільшу атакуючу зірку, це був би капітан Піхальонок, але Довбик це сильний гравець. У них є типологічно схожий гравець – Гуцуляк, який, можливо, його замінить. Він шульга, сильно грає спиною до воріт. Побачивши дії Довбика проти Панатінаїкоса, я радий, що він не вийде грати проти нас. З огляду на його психологічну силу він був важливим гравцем. Але й інші гравці дуже досвідчені. Тільки після завтрашньої гри ми побачимо, як гратиме гравець, який його замінить.

Я не думаю про минулі виступи в єврокубках, тому що ми хочемо досягти успіху. Ми знаємо, якою важкою була дорога минулого року. Навіть матч-реванш в Афінах показав, що Дніпро-1 на рівні команд, з якими ми грали минулого року. Ми знаємо, як це було тяжко. Попереду може бути ще один раунд кваліфікації, але ми просто зосереджені на Дніпрі-1. Ми хочемо продовжити свою участь у турнірі. Нам важливо потрапити до групового етапу. Усі тренери, гравці, весь клуб хочуть бути в Європі, і Дніпро-1 – це перша перешкода, яку ми маємо подолати. Я дивлюся лише на ці два матчі, переді мною лише суперник, якого ми хочемо обіграти.

У той момент, коли перевага виїзних голів була анульована, виявилося, що найбільша перевага – це домашня гра. Дніпро-1 вже звик грати поза домом, вони грали у Польщі із Панатінаїкосом, у них там була підтримка повного стадіону. Минулий сезон також показав, наскільки важливими для нас були домашні ігри, тож у Дніпра-1 буде перевага у домашньому матчі.

Мені шкода, що нам навіть доводиться розглядати стан нашого поля, який, безумовно, впливає на результативність гри команди та окремих гравців. Комусь подобається більше, комусь менше. Ми знаємо, що Дніпро-1 сильний у швидких контратаках та має швидких гравців на флангах. Ми повинні стежити за втратами у перехідній фазі. Ми вже відчували це торік із Клужем, Сівасспором та Балкані, коли газон теж був не ідеальним, і це ускладнювало нашу гру. Ми маємо шукати у цьому перевагу. Дніпро-1 теж грає у комбінаційний футбол, вони хочуть грати через центр, де у них сильні гравці, тож це теж вплине на їхню гру. Буде важливо, хто зможе краще впоратися з цим, щоб покращити гру та знайти найкращі рішення. Здебільшого це зашкодить футболу. Це ускладнення для обох команд, але це факт, з яким нам доводиться мати справу.

Вихід Мойміра Хітіла у стартовому складі? Моймір — один із варіантів, який ми розглядаємо. Ми враховуємо все можливе – навіть стандартні ситуації, силовий футбол чи гру спиною до воріт, і водночас стиль Дніпра-1, як вони захищаються. Це можливість, але поки що говорити нічого не буду.

Ми були б на небесах, якби це була Ліга чемпіонів, яку ми хочемо повернути. Ліга Європи – це як нижній рівень раю. Ми багато грали у Лізі Європи, двічі доходили до чвертьфіналу. Це фантастичний турнір, де грають чудові команди. На жаль, цього року ми не маємо можливості зіграти у Лізі чемпіонів. Я завжди говорю, що не люблю ставити цілі, але Ліга Європи – наша найвища мета цього року, і це мрія цього сезону. Я відчуваю від команди, що вона цього дуже хоче, як вона концентрується на цьому. Це можна відчути за деталями на тренуваннях.

Дорога до Ліги Європи, у разі перемоги над Дніпром-1, через ще одну українську команду – Зорю? Я не пам'ятаю, щоб я бачив щось подібне. Це рідкість для всіх клубів. Я не знаю, чи траплялося колись щось подібне. Рідкісність ще й у тому, що суперники грають не вдома, а у притулку і це дві команди з однієї країни. Парадокс у тому, що ми можемо зіграти потенційний плей-оф із командою, яка посіла нижче місце у чемпіонаті. Я віддаю перевагу досвіду роботи з різними командами, різними стилями. Тут, однак, один стиль футболу, дуже специфічний.

Ми також повинні думати, що першу гру ми граємо вдома. Ми сподіваємось створити тиск. Ми намагаємося скласти команду таким чином, щоб були зв'язки між собою, щоб гравці могли задовольняти один одного на полі. Ми також ухвалюємо рішення на основі поточної форми. Далі йдуть дрібниці щодо гри суперника. Якби ми вибирали між двома гравцями на одну позицію, пріоритет отримав би той, хто має кращі фізичні параметри. Можливо буде багато битв. Це буде важлива частина, бо одна із найсильніших сторін Дніпра-1 — це стандартні ситуації. Навіть у Афінах свій типовий гол вони забили з кутового. Це те, чого ми маємо остерігатися, - наводить слова Трпішовскі прес-служба чеського клубу.

Нагадаємо, матч Славія – Дніпро-1 відбудеться завтра, 10 серпня, о 20:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.