Ліга Європи

Капітан дніпрян поділився своїми думками перед грою із празькою Славією.

Захисник та капітан Дніпра-1 Олександр Сваток прокоментував майбутній перший матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти празької Славії з Чехії.

"На початку війни було дуже складно, а зараз вже адаптувалися і звикли працювати в таких умовах. Тому для нас це вже не є такою незвичною ситуацією.

Я не вважаю Славію фаворитом. На мій погляд, шанси у команд рівні. Попереду дві гри, від яких все і буде залежати. Усе буде вирішуватись на футбольному полі", - наводить слова Сватка прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Славія – Дніпро-1 відбудеться завтра, 10 серпня, о 20:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.